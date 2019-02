Jeux de volumes

Alors qu’il est souvent question de « belles robes » sur les tapis rouges, voilà que celui de la 61e édition des Grammy nous réservait une surprise. Les plus grandes chanteuses de l’heure ont adopté une approche plus conceptuelle, voire expérimentale, de la robe : décolleté amplifié, volants asymétriques, effet barbe à papa, corsage éventail, etc. Survol des looks les plus excentriques de la soirée.

Il y a quelques semaines, Bebe Rexha a partagé son indignation sur Twitter, après que plusieurs créateurs eurent refusé de lui confectionner une robe pour la soirée des Grammy, car ils la jugeaient « trop grosse » (taille 10 ans). Ce fut donc un bon coup marketing pour Monsoori, qui lui a conçu une création de tulle rouge.

La robe de Cardi B est l’une des pièces iconiques des belles années du couturier Thierry Mugler. Il est à souhaiter que la création fasse partie de l’exposition du Musée des beaux-arts de Montréal qui lui rendra hommage en mars à travers Thierry Mugler : Couturissime.

Le travail derrière cette création Balmain est impressionnant et convient à merveille à l’univers girly de Katy Perry. De plus, il revisite la robe à volants avec fraîcheur.

Plusieurs chanteurs étaient accompagnés de membres de leur famille, dont Ricky Martin et son fils Matteo; papa était décontracté dans un complet Berlutti, et fiston était rock dans un perfecto Balmain.

