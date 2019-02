L’ancien ministre Michael Wilson meurt à l’âge de 81 ans

L’ancien ministre fédéral Michael Wilson est décédé.

Il a rendu l’âme à l’âge de 81 ans.

Il avait servi sous la bannière du Parti progressiste-conservateur, élu pour la première fois aux Communes en 1979.

Il a été ministre d’État dans le gouvernement de Joe Clark, avant de devenir ministre des Finances quelques années plus tard sous Brian Mulroney.

M. Wilson a par la suite été responsable d’autres ministères et a notamment été ambassadeur du Canada aux États-Unis.

En tant que ministre du Commerce extérieur, Michael Wilson a joué un rôle central dans la négociation du premier traité de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique au début des années 1990.

Il avait quitté la politique active en 1993.

«Michael Wilson était dévoué envers les Canadiens, y compris dans ses rôles de ministre, d’ambassadeur et de défenseur de la santé mentale, et il laissera une marque profonde sur notre pays, a écrit le premier ministre Trudeau sur Twitter, dimanche soir. Nous avons perdu un grand Canadien. Mes sincères condoléances à sa famille et à ses amis.»