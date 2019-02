Le Drakkar freiné par Côté-Cazenave

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau s’est buté à un gardien de but en très grande forme, dimanche après-midi, quand il a été blanchi 4-0 par les Tigres de Victoriaville devant 2237 amateurs présents au Colisée Desjardins.

Auteur d’un jeu blanc de 2-0 contre les Saguenéens de Chicoutimi deux jours plus tôt, le cerbère Tristan Côté-Cazenave a de nouveau fermé la porte face à l’offensive des Nord-Côtiers.

L’homme masqué de 19 ans a multiplié les arrêts clés durant toute la rencontre et s’est dressé comme un mur devant les 43 tirs en sa direction. Première étoile de la rencontre, le numéro 33 n’a rien voulu savoir.

Tour du chapeau pour serdyuk

Pendant que son gardien de but volait la vedette en défensive, le Russe Egor Serdyuk s’est chargé de l’offensive des vainqueurs et en a profité pour inscrire son premier tour du chapeau en carrière dans le circuit Courteau.

Le numéro 18 a ouvert la marque en première période avant de doubler l’avance des siens, lors d’un jeu de puissance, au cours du deuxième engagement. Il a complété son triplé en fin de troisième période.

Pendant ce temps, les visiteurs ont connu une sortie frustrante et difficile. Blanchis pour la toute première fois cette saison, les membres de l’équipage sont tombés en panne après avoir enfilé huit buts la veille contre l’Armada de Blainville-Boisbriand.

« On a perdu. Il n’y a pas grand-chose à dire de plus. On a perdu le match », a lancé le pilote Martin Bernard, qui avait la mèche très courte après la rencontre.

Tirant de l’arrière 1-0 après 20 minutes de jeu, les joueurs du Drakkar ne se sont pas aidés en écopant de trois punitions consécutives en deuxième période. « On peut parler d’indiscipline, mais ils ont totalisé cinq tirs au but de l’autre côté », a pesté l’entraîneur-chef sur un ton radical.

Anthony Poulin a complété (dans un filet désert) le pointage pour les félins, qui ont tiré 23 fois en direction du gardien de but Alex D’Orio, victime des deux défaites de son équipe durant ce voyage.

En bref

Battus à trois reprises au cours de leurs cinq dernières sorties, les vikings du navire reviennent de ce périple difficile avec un seul gain en trois matchs... Ils tenteront de rebondir et de prendre leur revanche, mercredi soir, alors qu’ils accueilleront la visite des patineurs des Bois-Francs sur la patinoire du centre Henry-Leonard.