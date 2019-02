Les Bruins repassent devant le Canadien

Grâce au but de Brad Marchand tard en prolongation, les Bruins de Boston ont repris le troisième rang de la section Atlantique à la suite d’un gain de 2 à 1 contre l’Avalanche du Colorado, dimanche, au TD Garden.

La troupe de l’entraîneur-chef Bruce Cassidy a gagné une deuxième partie en autant de jours, chaque fois en temps supplémentaire. Elle compte 70 points, soit un de plus que le Canadien de Montréal. Avant l’affrontement des Maple Leafs de Toronto prévu plus tard en soirée face aux Rangers de New York, elle accusait un retard d’un point sur le deuxième échelon de la section.

Marchand a joué les héros avec la complicité de Patrice Bergeron. Il a accepté une passe de son comparse pour ensuite déjouer Semyon Varlamov à l’aide d’un tir qui a dévié sur Matt Calvert.

L’attaquant-vedette Nathan MacKinnon avait lancé les visiteurs en avant tard dans la période initiale. Cependant, John Moore a ramené les pendules à l’heure au retour du vestiaire.

Jaroslav Halak a été solide devant la cage des Bruins, repoussant 35 tirs, tandis que Varlamov a réalisé 33 arrêts.

Le Colorado a encaissé sept revers de suite, les trois derniers ayant été subis au-delà du temps régulier.

Opportunité perdue pour les Sabres

Les Jets de Winnipeg ont évité la catastrophe lors de leur voyage dans l’est du continent en venant à bout des Sabres au compte de 3 à 1, à Buffalo.

Les Jets avaient précédemment perdu par des pointages identiques de 5 à 2 face au Canadien de Montréal et aux Sénateurs d’Ottawa. Andrew Copp, Blake Wheeler et Mark Scheifele ont touché la cible, dimanche. Connor Hellebuyck a réalisé 35 arrêts, étant déjoué seulement par Jack Eichel.

Les Sabres ont ainsi échoué à se rapprocher d’une place en séries éliminatoires. Ils se trouvent à deux points des Penguins de Pittsburgh et du deuxième laissez-passer pour les équipes repêchées dans l’Association de l’Est.