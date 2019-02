Lou-Adriane Cassidy en 10 citations

L'auteure-compositrice-interprète Lou-Adriane Cassidy présentait vendredi son premier album en carrière, C'est la fin du monde à tous les jours. Nous la rencontrions en janvier pour parler de ce que l'année 2019 nous réservait en musique. Voici 10 phrases marquantes de l'entrevue.

«La critique, je trouve ça important. Mais quand tu lis cent commentaires de suite qui disent la même affaire et qui nomment toutes les peurs que tu as, ce que tu ne veux pas être, c’est un peu ardu.»

« J’ai 21 ans et c’est mon premier album. Je peux encore tout être si je veux.»

«Les artistes, normalement leur premier album, ce sont des chansons accumulées depuis cinq-six ans, des tounes écrites à l’adolescence même, mais moi ça fait juste un an que j’écris. Les histoires sont encore près de moi. Il m’en reste beaucoup à apprendre.»

«Plusieurs accordent beaucoup d’importance à tout faire soi-même, mais moi je trouve ça important de s’exposer à d’autres façons de travailler. Des fois ça donne de quoi, des fois ça ne donne rien. Mais la plupart du temps, ça donne quelque chose!»

«Hubert Lenoir et moi on a vraiment des projets différents, je suis dans quelque chose d’un peu moins provocateur, mais je trouve ça trippant parce que ça me donne plein d’angles de vision artistique différents. Ma phobie, c’est de faire la même chose tout le temps. Hubert, ça nourrit ma musique, ça me permet d’expulser quelque chose que j’expulse pas nécessairement avec ma musique.»

«Mon album n’est pas vraiment joyeux, mais il est moins lourd que ce que j’aurais pensé. Mais le titre, C’est la fin du monde à tous les jours, ça donne un deuxième degré. C’est la fin du monde pour tout le monde, tout le temps. Il y a quelque chose d’un peu ironique là-dedans. Je le sais bien qu’on est tous un peu tristes dans le fond.»

«Il y a vraiment beaucoup d’artistes qui sont zéro pauvres. Même des gens qui ne sont pas des stars. Je pense qu’en diversifiant ce qu’on fait et en restant ouverts, il y a moyen de commencer une carrière en 2019.»

« J’ai le goût de jouer dans d’autres projets, un jour je pourrais réaliser. Aller voir ailleurs, ça permet de mieux revenir à toi. Il faut s’ouvrir les horizons.»

«Les concours, ça place beaucoup de pions. La Voix, ça m’a beaucoup apporté. Simon Pedneault, mon musicien qui a réalisé l’album avec moi, je l’ai rencontré là. Ça m’a beaucoup aidé. Ça m’a donné l’envie d’avoir mon propre projet. Je me suis rendu loin après dans plusieurs concours: Petite-Vallée, Granby, Les Fancouvertes . Tout ça dans la même année.»

«C’est toujours dur de trouver ça bon, ce qu’on fait. Comme il devait sortir à l’automne, là j’ai le recul de le voir comme un produit fini et auquel je ne peux plus toucher. Je fais juste le lancer dans le monde.»

L'album C'est la fin du monde à tous les jours est disponible partout. Lou-Adriane Cassidy sera en spectacle au Grand Théâtre de Québec le 3 avril. Sa rentrée montréalaise aura lieu le 4 avril à la Sala Rossa.