Viktor Arvidsson, le buteur le plus efficace de la LNH

Le buteur le plus efficace de la Ligue nationale de hockey (LNH) cette saison n’est ni Alexander Ovechkin, ni Auston Matthews, mais plutôt Viktor Arvidsson.

L’attaquant des Predators de Nashville domine le circuit avec une moyenne de 0,71 but par rencontre. L’athlète de 5 pi et 9 po et 180 lb avait été repêché au quatrième tour en 2014, soit au modeste 112e rang.

Après avoir réussi un doublé, dimanche, face aux Blues de St. Louis, Arvidsson revendique désormais 24 buts en seulement 34 rencontres. À ce rythme, il pourrait connaître une campagne de 41 buts, et ce, même s’il a été contraint de rater 24 matchs. Pour une période de 82 rencontres, sa production équivaut à 58 buts.

Aussi, le site The Athletic a fait deux constats intéressants sur Twitter : personne n’a fait bouger les cordages autant de fois qu’Arvidsson en 2019, et les Predators demeurent la seule équipe de la ligue à n’avoir jamais pu compter sur un marqueur de 40 buts. Le dynamique attaquant parviendra-t-il à poursuivre sur sa fulgurante lancée pour remédier à la situation?

Attaque massive nulle

L’avantage numérique des Predators pointe au dernier rang de la LNH avec un pourcentage d’efficacité famélique de 13 %. Pourtant, cela n’a pas empêché Arvidsson de remplir le filet. Ex aequo avec Nathan MacKinnon et Jake Guentzel, il pointe au huitième rang du circuit avec 22 buts à forces égales, même s’il n’a disputé que 34 matchs.

Il faut concéder que l’échantillon est relativement mince, et Arvidsson aura fort à faire pour conserver un pourcentage d’efficacité de 20,2 %.

Toutefois, il y a plusieurs raisons de croire qu’il continuera de marquer à un excellent rythme. Arvidsson est l’un des attaquants obtenant le plus régulièrement des chances de marquer selon les données de la firme SPORTLOGiQ. Puis, l’attaque à la hausse ainsi que le style de jeu de plus en plus axé sur la vitesse de la LNH ne lui nuiront pas.