Voici TOUT ce qui s’est passé lors des Grammys

La 61e édition des Grammy Awards, surnommée «Music’s Biggest Night», se déroulait dimanche soir.

Les plus grandes vedettes de l’industrie de la musique (ainsi que quelques-unes qui sont sans doute très talentueuses, mais que l’auteur de ces lignes n’a pas reconnues parce qu’il commence à vieillir) se sont donné rendez-vous au Staples Center de Los Angels où certaines d’entre elles ont chanté des chansons, d’autres ont gagné des prix, et quelques chanceuses ont fait les deux.

Voici un résumé complet de la soirée:

Le gala a débuté avec une performance endiablée de Havana, le méga hit de Camila Cabello. Ça ressemblait un peu à West-Side Story, mais avec Ricky Martin. Ah et personne n’est mort, donc en mieux.

La rayonnante et naturelle Alicia Keys était chargée de l’animation de la soirée. Elle s’est fait rejoindre sur scène par une bande de nobodys pour parler de musique (ce n’est pas vrai, ce ne sont pas des nobodys. Elles sont toutes très connues).

Tony Bennett a maintenant une moustache.

Shawn Mendes a chanté avec Miley Cyrus, mais le livreur de Saint-Hubert est arrivé chez l’auteur de cet article en même temps, donc il n’a pas grand-chose à dire à ce sujet.

À la surprise de personne, Shallow, votre nouvelle chanson préférée a gagné Best Pop Duo or Group Performance.

Kacey Musgraves a ensuite chanté une chanson de son album qui gagne à être découvert. Pas de blague ici. Allez écouter l’album de Kacey Musgraves maintenant. C’est mieux que la fin de cet article.

Janelle Monae a pris la scène d’assaut pour canaliser son Prince intérieur, dans une prestation saupoudrée de Robert Palmer.

Alicia Keys a présenté le prix pour song of the year. Alicia Keys a raconté l’histoire de quand John Mayer a gagné le prix pour sa chanson Daughters. Si vous ne l’avez pas entendu récemment, allez l’écouter en portant une attention particulière aux paroles. Ensuite, dites-vous que cette chanson a déjà gagné un prix pour son texte. Ugh. En tout cas bref, This is America de Childish Gambino a gagné le prix cette année. Petite différence en qualité.

Post Malone et les Red Hot Chili Peppers ont partagé la scène. Anthony Kiedis a fini en bedaine et Post Malone lui a fait un câlin dans sa sueur.

Dolly Parton a été honorée par plusieurs jeunes artistes talentueuses. Surtout sa filleule Miley Cyrus. Définitivement un moment fort de la soirée.

H.E.R. est entrée en scène, s’inspirant aussi un peu Prince. Y’a rien de mal avec ça.

Après 1h30 de gala, le 3e prix a été remis. Kacey Musgraves a gagné le trophée pour meilleur album country. Allez l’écouter.

Alicia Keys a également rendu hommage à Roberta Flack, Drake, Lauryn Hill, Coldplay et elle-même en jouant deux pianos en même temps. Comme si un piano n’était pas assez. Classique Alicia.

Drake et sa barbe ont gagné le prix pour chanson rap de l’année. Il portait la chaîne par-dessus le col roulé et il s’est fait couper avant la fin de son discours.

Diana Ross a chanté pour célébrer son 75e anniversaire, malgré le fait qu’il est le 26 mars. C’est dans plus d’un mois!

Lady Gaga a chanté Shallow, qui va gagner un Oscar dans quelques semaines. Bradley Cooper n’était pas là.

Travis Scott s’est donné en prestation. C’était meilleur que le spectacle de la mi-temps du Super Bowl.

Jennifer Lopez a rendu hommage aux grands de Motown avec un peu d’aide de Smokey Robinson et de Ne-Yo.

Le groupe Coréen BTS se sont finalement rendus aux Grammys. Par contre, ce n’était que pour présenter un prix.

Brandi Carlile nous a fait plaisir en nous présentant une pièce de son fabuleux album By the Way, I Forgive You. Allez l’écouter.

Cardi B a fracassé le plafond de verre en devenant la première artiste féminine solo à remporter le trophée pour meilleur album rap! Un prix amplement mérité.

St. Vincent et Dua Lipa nous ont fait vivre des choses.

Alessia Cara et Bob Newhart ont présenté le prix de Best New Artist à quelqu’un qui n’est pas Greta Van Fleet.

Après presque 3h30 de gala, on a eu droit à un long topo sur le Grammy Museum et un discours du président de l’académie.

XXXtentacion a été omis de l’hommage aux grands disparus.

Les prix de Record of the Year et Album of the Year sont allés à Childish Gambino et Kacey Musgraves respectivement.

C’est tout ce qui s’est passé lors d’un gala de presque quatre heures.

À l’année prochaine!