GAGNON, Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 février 2019, à l'âge de 85 ans et 8 mois, est décédé monsieur Raymond Gagnon, époux de madame Lilianne Guillemette Gagnon, fils de feu madame Marie Anna Morin et de feu monsieur Zéphirin Gagnon. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Marayline Gagnon (Jacques Vaillancourt), ses frères et sœurs: Cécile, Rita, Henriette (André Thibault), André (Aline Bergeron), Huguette et Lise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guillemette: Colette, Jean-Guy (Murielle Bisson), Jean-Claude (Nicole Guay), André (Christine Dumas), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule mercredi 13 février 2019, de 11h30 à 14h30.L'inhumation se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis / soins palliatifs, téléphone: 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.