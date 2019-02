La chasse aux vêtements griffés

Deux jeunes entrepreneurs de Granby ont fait de leur boutique une friperie de luxe. On n’y retrouve que des produits de grande marque.

Les vêtements Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Lacoste, Adidas et Nike, pour ne nommer que ceux-là, sont des vêtements « griffés » qui recouvrent le plancher de la friperie Le Drop Shop, à Granby.

Phillipe Vincent, 27 ans, et Marc-Antoine Brodeur, 23 ans, sont amis depuis quelques années.

Ils visitent également des magasins comme le Village des Valeurs et des usines de vêtements.

« Parfois, on peut passer des heures dans un magasin à chercher et on ne trouve rien, a indiqué Marc-Antoine Brodeur. Heureusement, ces magasins sortent du nouveau stock tous les jours, alors il suffit d’y retourner le lendemain. »