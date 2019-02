Parties de chasse au caribou et de pêche au saumon, enveloppes d’argent comptant. Un ancien ingénieur de la Ville de Montréal reconnaît s’être fait couvrir de cadeaux par des entrepreneurs qui faisaient affaire avec l’administration, tout en niant avoir été au courant de la collusion.

De 2003 à 2012, l’ex-chef de division Laurent Gravel a empoché 85 000 $ de pots-de-vin et voyagé pas moins de 26 fois aux frais d’entrepreneurs.

Dans les interrogatoires de l’ingénieur retraité menés par les enquêteurs de l’OIQ et déposés en preuves, Gravel identifie des élus, des fonctionnaires et des entrepreneurs qui ont voyagé avec lui ou qui lui ont donné de l’argent.

« On s’est demandé si on voulait qu’un ingénieur comme ça revienne dans la gang. La réponse est non », a plaidé le syndic adjoint Alain Ouellette.