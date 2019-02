BEAUPRÉ, Madeleine Giroux



C'est teinté d'un immense chagrin que nous vous informons du décès de notre mère, madame Madeleine Giroux Beaupré, à l'âge de 81 ans. Elle aura été entourée d'amour jusqu'à son départ le 3 février dernier à Québec après un long combat. Elle était l'épouse de feu monsieur Guy-Paul Beaupré, fille de feu madame Thérèse Courval et de feu monsieur Paul Giroux. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule mercredi 13 février 2019, de 9h à 11hL'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle est allée rejoindre son époux Guy-Paul Beaupré et sa fille France. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Michel Drolet) et André (Lydia Diliddo); son gendre Claude (Julie Trottier et son fils Jean-François Aubé); ses petits-enfants adorés: Maude (Jonathan Chiasson), Louis-Charles (Alexandra Painchaud), Marie-Élizabeth, Stella et Christophe; ses sœurs: Nicole (Jean-Guy Groleau), Lise (Gilles Chénard) et Monique (Bernard Maxwell); ses frères Noël et Mario (Marie-Lise Dubois); ses nièces de la famille Beaupré: Denise, Jocelyne, Diane (Guy Boutin); ainsi que tous ses cousins et cousines, petites- nièces et petits-neveux et amis de longue date (Francine, Claire et tous les autres). Un remerciement particulier à son amie Céline pour son dévouement, au Dr Catherine Gagnon et au personnel soignant de l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour leur grand humanisme, empathie et professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2000, Québec, Qc Téléphone : 418 684-2260 Site web : www.amisdujhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.