GIGNAC, Gaston



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le mercredi 30 janvier 2019, entouré de l'amour des siens, s'est éteint paisiblement à l'âge de 88 ans, M. Gaston Gignac, époux de madame Denise Boies. Il était le fils de feu Joseph Gignac et de feu Germaine Paquet. Il demeurait à Charlesbourg.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Martine (Benoît Vallières), Manon (Marc Langlais) et Pierre (Louis Magnan); ses petits-fils: Charles et Antoine (Eloïse); ses frères et sœurs: feu Jean-Marie (feu Thérèse Leblanc), André (feu Aline Martineau), feu Fernand (feu Denise Grondin), Robert (Bérangère Roussin), Cécile (Gilles Larouche), Guy (Ginette Rodrigue) et Murielle (Benoît Provost), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boies. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces. La famille recevra les condoléances auvendredi le 15 février 2019, de 18h30 à 21h et samedi le 16 février 2019, de 9h à 10h30. Le service religieux sera célébré à l'Église St-Charles Borromée, le 16 février à 11h (7990, 1re Avenue, Québec, QC G1H 4M6). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél. : 418 527-4294 Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.