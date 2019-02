TESSIER, Réjeanne Pagé



Au CHSLD de Pont-Rouge, le 5 février 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Réjeanne Pagé, épouse de monsieur Réjean Tessier et fille de feu monsieur Odilon Pagé et de feu madame Rose-Aimée Fiset. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Pagé laisse dans le deuil, outre son mari, ses enfants: Stéphane (Jacinthe Carpentier), Daniel et Mario (Karine Miller); ses petits-enfants: Loriane et Rosalie; ses frères et sœurs de la famille Pagé: feu Fernand (Claire Tessier) et Colette (feu François Trépagnier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tessier: feu Robert (Monique Renaud), feu Jean-Noël (Béatrice Côté), Henriette (Lionel J. Bédard), Lucette (Raymond Frenette), Solange (feu Bruno Paquet), Claire (feu Fernand Pagé), Agate (feu Gilles Bédard), Clément (Lise Auclair), René-Gilles (Marcelle Leclerc), Pierre-Paul (Ginette Levasseur), Micheline (feu Odilon Jobin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD de Pont-Rouge pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Madame Pagé ne sera pas exposée.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 8h30 sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, St-Raymond, Québec, (Qc) G3L 1W1 https://www.fsssp.ca/ Les formulaires seront disponibles au salon.