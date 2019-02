11 choses qui gossent avec la lingerie

La lingerie est plus souvent digne d’embarras que de soirées qui se terminent glorieusement.

C’est bientôt la Saint-Valentin et tout le monde semble rivaliser d’originalité et de cuteness. Un ami Facebook adopte un chaton. Une carte à la librairie l’Euguélionne mentionne gaiement je t’aime plus que le bacon. Pourtant, beaucoup de femmes vont se procurer de la lingerie couleur overdose de petits cœurs à la cannelle, et beaucoup d’hommes vont demander à des vendeuses de Victoria Secrets d’essayer des tenues sexy pour être certains que leur blonde va être aussi attirante qu’un double cheeseburger en déshabillé rose Pepto Bismol.

La lingerie, en plus de ne pas être originale comme idée, est parfois zéro efficace quand on espère passer un moment qui se termine par l’enfouissement d’un condom juteux dans un mouchoir.

Voici tout ce qui est énervant avec les petits dessous 50% polyester, 50% papier sablé.

1. S’ils ne coûtent pas plus de cent dollars, ils piquent.

Avoir l’impression de revivre un remake de la varicelle attrapée à sept ans n’est pas digne d’une soirée romantique mémorable.

2. C’est fait pour être retiré.

Pourquoi porter quelque chose qui est destiné à être perdu sous le lit?

3. C’est impossible à mettre.

Certains morceaux sont hyper difficiles à comprendre. Une corde va dans le dos ou cache un mamelon ou n’existe que pour créer de la statique. Tout pour conclure avec un « pas ce soir, j’ai mal à la tête, mangeons de la pizza au lit. »

4. C’est impossible à retirer.

Une fois les bretelles ajustées, le corset attaché serré, les pasties collés avec de la colle qui pue sur les tétons, plus rien ne se retire sans suer autant qu’un coureur de marathon. Sauf les g-strings, mais les g-strings devraient être une relique de l’émission de téléréalité Flavor of Love.

5. Ça donne des maladies.

Faire consciemment le choix de porter un fil de soie dentaire entre les fesses, non pour remporter le pire défi du monde ou choper une vaginite, est inexplicable.

6. Ça coûte trop cher

Un tissu en soie synthétique qui encourage les réactions allergiques ou un nouveau vase couleur Pantone de l’année et un coussin avec une face de chien? Faut savoir bien déterminer ses priorités.

7. Les créateurs de lingerie détestent les êtres humains

La lingerie n’est pas accessible dans toutes les tailles possibles (sauf pour quelques marques, comme celle de Rihanna, #blessedyouqueen #bodypositivity) et certains designers ne se gênent pas pour dire que leur collection ne doit représenter que de la fantaisie, donnant maladroitement cela comme raison pour exclure les personnes grosses et trans de leur défilé (#shameonyou Victoria Secrets.)

8. Tous les ensembles ressemblent à des leftovers de Noël

Le rouge de la Saint-Valentin fait trop penser aux costumes de Maman Noël. Qui veut avoir l’air d’une Maman Noël périmée, prête à se faire déballer dans une orgie de déceptions?

9. Ça rappelle de mauvais souvenirs

Des histoires d’amie qui voulait être sexy et romantique, vêtue de sous-vêtements qui matchent et d’un imperméable, et qui se retrouve, dans un taxi, avec un imperméable défectueux, ça existe.

Des bas-jarretelles auto-adhésifs qui ne sont pas auto-adhésifs et qui donnent l’impression d’être plus trash qu’une Barbie dans la slush de février, ça existe aussi. Et ça ne rime pas avec « romantisme subtil. »

10. C’est l’hiver

Si on reçoit ça en cadeau, est-ce qu’il faut l’essayer tout de suite? Se déshabiller, geler et s’exhiber quasi toute nue, avec les poils du pubis qui sortent de la dentelle qui pique, la chair de poule et un sourire de fausse gratitude?

11. C’est beau que le temps d’une photo Instagram

La lingerie c’est joli quand on est debout en position mannequin de vitrine ou à genoux sur un lit position page couverture de GQ. Ce n’est jamais seyant si on veut genre vivre. Et manger de la pizza.