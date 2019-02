15 choses qui arrivent quand votre meilleure amie est aussi votre coloc

Certaines personnes passent par des colocations de toutes sortes : des gens bizarres, des amitiés qui se déciment et des colocs fantômes. Si vous faites partie des chanceux de ce monde, votre colocataire est ou est devenue votre meilleure amie.

Elle connaît vos plus grandes qualités, vos manies, vos défauts et elle vous aime toujours autant, même si elle vous répète de ramasser votre bol de céréales dans le salon tous les matins.

Voici donc 15 choses qui arrivent quand votre coloc est aussi votre BFF:

1. Vous portez le même genre de vêtements, alors vous pouvez vous les prêter

Vous n’avez pas à stresser si vous ne savez pas quoi mettre, vous avez une deuxième garde-robe! Évidemment, il faut demander et respecter la décision de l’autre, mais si tout se passe bien, vous aurez le double de vêtements à votre disposition.

2. Elle embarque dans vos niaiseries et vos coups de tête sans réfléchir

Elle n’est pas traumatisée quand vous entrez dans sa chambre sans cogner, en robe de chambre avec un casque de bain en chantant Thank U, Next d’Ariana Grande. En plus, bien souvent, elle embarque dans vos niaiseries et ça donne les plus drôles vidéos du monde.

3. Elle connaît aussi très bien vos points faibles

Elle sait quand vous êtes dans le mood pour parler et quand vous ne l’êtes pas. Elle vous connaît tellement bien qu’elle s’adapte à la perfection à vos émotions et vice-versa.

4. Vous avez les mêmes goûts en matière de déco et votre appart est beaucoup trop beau

Vous avez décoré votre appart à votre manière et vous êtes bien, parce qu’il est personnalisé et à votre image.

5. Vous avez un garde de sécurité à la maison pour vous retenir de faire des niaiseries

Sur le point de partir pour aller voir votre ex Étienne-le-pas-fin ? Non, vous ne passerez pas la porte si votre coloc/BFF est là.

6. Elle est la meilleure partenaire pour écouter des séries Netflix

Tant qu’à être seule et regarder les mêmes séries, vous vous faites des soirées à binge watcher vos émissions préférées à deux.

7. Vos familles et vos voisins pensent (presque) que vous sortez ensemble

Et ça vous fait vraiment rire! Vous êtes tellement proches et toujours ensemble que certaines personnes vous soupçonnent d’être un couple? Non, ce n’est pas le cas, mais vous vous en foutez royalement de ce que les gens pensent.

8. Vous n’avez pas peur de dire les vraies choses et que l’autre le prenne mal

Si votre BFF devait faire une brassée ou acheter le papier de toilette, vous ne passerez pas par quatre chemins pour lui dire et c’est bien correct. Vous vous connaissez tellement bien que vous ne prenez rien de personnel.

9. Vous pouvez faire des partys ensemble puisque vous avez les mêmes amies

Au lieu de vous déplacer et aller dans des endroits qui vous tentent plus ou moins, vous invitez vos amis chez vous. Un deux en un, quoi!

10. Vous avez toujours quelqu’un avec qui revenir après les soirées

Pas besoin de gars ou de personne d’autres, vous avez votre coloc et ça fait parfaitement l’affaire. Une petite collation en se jasant des potins de la soirée et puis ensuite hop, au dodo!

11. Vous êtes au courant la première de toutes ses histoires

Pas le choix, vous vivez la porte à côté de la sienne. Vous êtes pas mal la première à savoir ses histoires de cœur, d’école et de travail.

12. Vous avez une mère/une docteure à votre disposition quand ça ne va pas

Elle est là pour vous faire une petite soupe chaude quand ça ne file pas du tout. Elle va aussi vous tenir les cheveux durant les nausées et tout désinfecter par la suite.

13. Vous ne vous sentez jamais mal de rester à la maison, parce que vous êtes ensemble

Pas envie d’aller à une soirée avec des amis? Pas grave, votre BFF est déjà avec vous et c’est amplement suffisant. Vous trouvez toujours quelque chose à faire de mieux.

14. Vous aimez cuisiner, parce que vous le faites ensemble

Vous vous motivez ensemble à vous faire de bonnes recettes et à bien manger, même si vous ne cuisinez pas toujours ensemble. À la limite, vous préparez vos lunchs en même temps chacun de votre côté, pour avoir quelqu’un à qui parler en cuisinant.

15. Votre amitié atteint un tout autre niveau

Vous qui pensiez être déjà au summum de votre amitié, votre colocation l’amène à un tout autre niveau et c’est merveilleux. Vous vous forgez une amitié pour la vie, une journée à la fois!

