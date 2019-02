CÔTÉ, Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 février 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Raymond Côté. Il était l'époux de dame Réjeanne Gagnon, fils de feu Maurice Côté et de feu Cécile Picard. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aule jeudi 14 février 2019 de 19 h à 22 h et le vendredi 15 février 2019 de 9 h à 10 h 30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Réjeanne Gagnon; ses deux enfants: Stéphane (Caroline Martel) et Sonia (Daniel Vallières); ses frères et sœurs: Bernadette (Claude Lagrange), feu Clément, Lucienne (Claude Brisson), Françoise (René Gourgues), Pauline (Jean Cadrin), Aline (Robert Racine), Thérèse (Pierre Brossard), Lise, Nicole (Michel Brousseau), Louise (Réjean Thibault), Céline (Réjean Nadeau), Marcel (Georgette Robin), Hélène (André Marcoux) et Jean-Guy Racine (Claudette Guimont). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon: Simone (feu Gérard Laflamme), Lucille (feu Maurice Roy, feu Gérard Lemieux), feu Thérèse (feu Guy Asselin (Solange Boutet)), Alexandre (feu Lucille Roy, Lorraine Ouellet), Françoise (Raymond Breton), René (Odette Houle), Yvon (Réjeanne Boutin) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, G2J 1B8, Tél : 418-682-6387.