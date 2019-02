Too Faced sort une gamme de produits pour la peau contre les «hangovers»

Le fondateur de Too Faced, Jerrod Blandino, a l’habitude d'annoncer les produits à venir de la marque, mais cette fois, il a largué une bombe: l'entreprise lance une gamme complète de produits pour la peau.

Pour l’instant, la collection Hangover ne comprend que le primer hydratant pour la peau et le très apprécié spray 3-en-1. C’est donc sous la même bannière, Hangover, que la collection de produits pour la peau s’agrandira.

Le fondateur a publié sur Instagram un aperçu de la crème hydratante Good to Go SPF 25. Selon l'emballage, ce produit élaboré avec de l'eau de coco contiendra des ingrédients probiotiques et prébiotiques.

Bien qu'il n'y ait pas encore d'informations sur le lancement de cette ligne ou du reste de la gamme, les fans espèrent pouvoir mettre la main sur celle-ci bientôt.

Pour ceux qui ne peuvent attendre la sortie de la gamme complète, vous pouvez vous procurer les deux seuls produits offerts pour le moment:

Primer Hangover de Too Faced chez Sephora, 42 $

Spray 3-en-1 Hangover de Too Faced chez Sephora, 40 $

