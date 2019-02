10 raisons pour lesquelles tu ne devrais jamais perdre de vue ta meilleure amie d’enfance

Votre meilleur(e) ami(e) d’enfance est la personne avec qui vous vivez le plus de trucs durant votre jeunesse et qui malgré le temps et les histoires, reste auprès de vous coûte que coûte.

Si vous avez la chance d’avoir encore à vos côtés votre meilleur(e) ami(e) d’enfance, vous savez qu’il y a des choses qui sont uniques à votre amitié qui ne changeront jamais.

Voici donc 10 raisons pour lesquelles tu ne devrais jamais perdre ta/ton meilleur(e) ami(e) d’enfance:

1. Elle/il nous fait garder confiance comme des enfants

Rien n’est aussi pur que la confiance de l’enfance. Ces ami(e)s de longue date nous apprennent l’importance d’une véritable amitié.

2. Elle/il a vécu avec vous une grande partie des étapes importantes de votre vie

Elle/il fait partie de vos plus beaux et vos pires souvenirs. Elle/il était là lors de vos passes un peu bizarres et elle/il ne vous a jamais jugée.

3. Elle/il connaît votre famille

Les meilleur(e)s ami(e)s d’enfance connaissent également vos bizarreries et vos difficultés mieux que quiconque, car ils/elles ont passé beaucoup de temps avec votre famille.

4. Elle/il vous pousse à être le meilleur de vous-même

Comme elle/il vous connaît comme le fond de sa poche, elle/il sait quand c’est le temps de vous laisser tranquille ou quand il faut vous botter le derrière. Elle/il n’a pas peur de vous pousser hors de votre zone de confort pour votre bien.

5. Vous n’avez jamais à expliquer la backstory de votre vie

Vous n'avez jamais besoin de perdre du temps à expliquer votre vie, car votre meilleur(e) ami(e) d'enfance l'a également vécue.

6. Elle/il ne vous fait jamais honte

Et comme elle/il a été là pendant tout ce temps, elle/il sait comment ne pas vous faire sentir embarrassée. Vous êtes déjà assez douée toute seule de toute façon.

7. Elle/il est comme une banque de mémoire supplémentaire

Les meilleur(e)s ami(e)s d’enfance comprennent l’importance de bien raconter une histoire et complètent toujours les blancs lorsque vous oubliez des détails de votre histoire ô combien hilarante.

8. Vous vous rappelez toujours de beaux souvenirs

Elles/ils sont toujours présent(e)s lorsque vous avez besoin d’être nostalgique du bon vieux temps.

9. Vous n’avez pas à parler tous les jours pour savoir que vous vous aimez autant

Une session avance et vous êtes submergé(e) par votre quotidien. Tout ce que vous voulez faire, c'est parler à votre ami(e) d’enfance des raisons pour lesquelles la vie est nulle en ce moment. Elle/il décroche le téléphone et vous parlez pendant des heures, sans avoir à vous excuser de votre absence.

10. Elle/il sera toujours là pour vous

À ce point-ci de votre vie, il est pratiquement impossible que vous vous perdiez de vue ou que vous ailliez une chicane assez forte pour vous séparer. Elle/il sera toujours avec vous, peu importe ce qui arrive.

