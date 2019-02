SANSCARTIER, Réal



Au CHSLD Pavillon Bellevue de Lévis, est décédé, le 1er février 2019, à l'âge de 91 ans, monsieur Réal Sanscartier, fils de feu Napoléon Sanscartier et de feu Dorilla Bournival, demeurant à Lévis.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil ses enfants: René, Renald, Louise, Christiane, Danielle, Line, Lucie. Il laisse également sa conjointe Georgette St-Pierre ainsi que ses enfants (Rosanne, Doreen, Marilyn, Marie-France, Michel et Guildo) conjoint(e)s, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs et la mère de ses enfants, feu Gisèle Simon. Il laisse aussi dans le deuil un grand ami, Raymond Labrie, avec qui il a partagé de beaux moments musicaux. Un grand merci bien spécial à tout le personnel aimant et dévoué du CHSLD Pavillon Bellevue de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715, ave des Replats, bureau 261, Québec QC, G2J 1B8, téléphone : 418-682-6387