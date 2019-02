GAUCHER, Denys



Aux Jardins du Haut St-Laurent, le 27 janvier 2019, est décédé monsieur Denys Gaucher, fils de feu monsieur Lionel Gaucher et feu madame Maria Bienvenu.Il laisse dans le deuil son épouse madame Irène Finn, ses fils: Sylvain (Élisabeth Holm), feu Maxime, ses petites-filles : Annemarie et Alexa; ses soeurs et frères: Paulette, feu Gabrielle (feu Yvon Ferland), feu Fernand (Réjeanne Lemieux), feu Gérald, feu Réal (Lorraine Potvin), feu Jean-Guy (Thérèse Laflamme). Il laisse également dans le deuil sa belle-soeur Annette Finn (feu Armand Desbiens) ainsi que plusieurs neveux et nièces et ami(e)s. Aucun rituel n'aura lieu suite à cette publication. Un évènement commémoratif aura lieu ultérieurement. Un MERCI particulier à tous les intervenants Des Jardins du Haut St-Laurent, pour la qualité des soins et les attentions fournies. Exceptionnel!