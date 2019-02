GILBERT, Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 février 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Claude Gilbert, époux de dame Huguette Côté. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Charlotte (Daniel Filion), ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Gaston (Lucie Caouette), Nicole (feu André Fortier), feu Jacques (Marie Bédard) ; Marc (Micheline Jobin), Louisette (Ernest Fillion), Suzanne (Michel Lachance) et Micheline (Laurent Curodeau) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté : Roger (Pierrette Lachance), Roméo (feu Madeleine Fortin), Georgette (feu Bernard Guillemette), Mariette (feu Yvon Paquet), feu Gérard (Nicole Pilote), Jean-Claude (Pierrette Jolin), Michel (Ginette Fournier), Richard (France Marquis) et Réjean (Nicole Laforest), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et tous ses ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Joseph (feu Jeannine Jobin), Jeannine, Charlotte, Pauline (feu Jean-Marc Pageau), Gilberte (feu Roger Ratté), Jean-Guy (feu Céline Gosselin) et Andrée (feu Michel Gagnon). Un merci tout spécial à son épouse Huguette pour son dévouement et sa présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700 ch. des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8. Par téléphone au 418 656-4999 / site internet : www.fondation-iucpq.org