Aéroport de Québec: «Ce sera aux gens à s’entendre», dit Mélanie Joly

Mélanie Joly, ministre fédérale du Tourisme, espère que le bras de fer entre l’aéroport de Québec et le Comité de travail sur l’accessibilité aérienne (CTAA) ne nuira pas au tourisme dans la région de Québec.

«Ce sera aux gens à s’entendre. Notre boulot est de continuer à faire rayonner Québec. Il ne faut pas qu’une situation ait de l’impact sur la façon dont on peut attirer des touristes et créer de bons emplois ici», a soutenu Mme Joly ce matin, en marge de sa participation à Routes Americas, un forum de développement aérien des Amériques qui se poursuit aujourd’hui à Québec.

D’après elle, «tous les citoyens de Québec sont préoccupés. Dans les circonstances, il va de soi que, nous, on va continuer à défendre l’aéroport de Québec, à défendre le secteur touristique de Québec, au-delà des personnes qui sont en place».

Il y a près de deux semaines, l’aéroport de Québec a envoyé 26 mises en demeure à divers acteurs du milieu économique de Québec pour tenter d’empêcher la publication d’un rapport du Comité de travail sur l’accessibilité aérienne.

Appelée à commenter cette situation, Mme Joly s’est montrée prudente. «On a investi dans l’aéroport. On veut toujours améliorer la qualité de l’infrastructure et la qualité du rayonnement. Pour le reste, c’est sûr que c’est aux gens qui sont au sein de l’organisation à s’entendre», a-t-elle indiqué.

De façon plus générale, la ministre estime que des forums comme Routes Americas permettent de «positionner Québec et le Québec, de façon générale, dans un réseau international qui amène des touristes de partout à travers le monde. C’est ici que les ententes ont lieu, entre les compagnies aériennes et les aéroports», a-t-elle rappelé.

Mme Joly doit rencontrer le maire Labeaume aujourd'hui en fin de matinée. Elle participera ensuite, sur l’heure du midi, à un dîner-conférence de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ).