Ananas rôti à la badiane

Ce dessert hivernal sympathique nous emporte vers les îles chaudes et les vacances. Le rhum peut être remplacé par du jus d’orange. À servir avec du yogourt glacé à la vanille.

1. Dans un grand poêlon, faire fondre le beurre. Ajouter la cannelle, le poivre et la badiane. Faire revenir à feu moyen 2 minutes. Ajouter les quartiers d’ananas et faire revenir sur feu vif 5 minutes ou jusqu’à ce que l’ananas soit légèrement doré. Saupoudrer de sucre.

2. Verser la vanille et le rhum. Porter à ébullition. Couvrir et cuire 2 minutes. Retirer du feu et servir.