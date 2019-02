Brochette de poivrons farcis

Si cela est possible, optez pour des piquillos. Selon votre goût, vous pouvez épicer un peu plus la farce. Les couleurs appétissantes réveilleront les sens de l’être aimé.

Portions : 2 | Préparation : 20 min | Cuisson : 25 min

1. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Couvrir une plaque à cuisson de papier sulfurisé.

2. Dans un grand bol, mélanger la feta, la ricotta, le zeste de citron vert, le persil, la ciboulette, le basilic et le piment fumé. Farcir délicatement les poivrons de ce mélange afin de ne pas en percer la peau. Réfrigérer les poivrons farcis.

3. Dans un grand poêlon, faire chauffer l’huile d’olive. Ajouter les tranches de courgette et faire revenir à feu moyen 3 minutes. Retirer du feu.

4. Retirer les poivrons farcis du réfrigérateur. Les enfiler sur des brochettes avec les courgettes et les olives. Les déposer sur la plaque. Cuire au four 20 minutes.

6. Placer les tranches d’avocat sur une assiette et couvrir de jus de citron vert.

7. Retirer les brochettes du four. Transférer sur des assiettes. Garnir des tranches d’avocat et des tranches de citron vert. Arroser de sauce et servir immédiatement.