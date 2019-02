DELAGE, Louisette Villeneuve



À l'Hôpital de L'Enfant-Jésus, le 8 février dernier, à l'âge de 78 ans, est décédée Madame Louisette Villeneuve. Elle était la fille de feu Ferdinand Villeneuve et de feu Marie-Blanche Julien. Outre son époux, Monsieur Gilles Delage elle laisse dans le deuil ses enfants: Danielle et Benoit; son petit-fils Pascal Fortier; ses frères et ses sœurs : feu Jeanette (feu Gérard Boutet), feu Laurette (feu Gaston Gauvin), feu Majella (Rita Villeneuve), feu Yolande (feu Camille Laroche), feu René (Jacqueline Fortier) et feu Gaston (Clémence Olivier), ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Colette (Gérard Duguay), feu Adrien (Claudette Lachance), Micheline et Nicole. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces des familles Villeneuve, Gauvin, Laroche et Delage, ses cousins, ses cousines, d'autres parents et de nombreux amis dont son groupe de femmes du club de marche de Charlesbourg : Le Club de Marche les Pas Pressés. La famille recevra les condoléances au:le jeudi 14 févrierde 17h à 20h et ledès 10h.La famille désire remercier le personnel soignant du 4e étage en cardiologie et au 5e étage E-5000 l'unité de médecine interne et les médecins des soins palliatifs de l'Hôpital de L'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC (1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal (Québec) H3G 1R4).