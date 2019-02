LAGRANGE, Léonard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 février 2019, à l'âge de 93 ans et 7 mois, est décédé M. Léonard Lagrange, époux de feu Linette Labbé. Il demeurait à Sainte- Marie.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi, jour des funérailles à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à laIl laisse dans le deuil sa fille Manon et son fils Denis. Il était le frère de feu Lumina (feu Léonidas Fontaine), feu Rosa (feu Ovila Sévigny, feu Joseph Sévigny), feu Lucina (feu Ephrem Lambert), feu Alida (feu Valère Lagrange, feu Arthur Lagrange), feu Josaphat (feu Gilberte Giguère), feu Antonia (feu Charles Giguère), feu Clément (feu Laurette Perreault), feu Marie-Rose (feu Raymond Vachon), feu Adélard (feu Marguerite Vachon). Il était le beau-frère de feu Fernand (feu Jeanne Lachance), feu Léonard (feu Thérèse Grégoire), Fernande (feu Eddy Lessard), Denise (feu Grégoire Perreault), Bibiane (William Perreault), feu Jean et Jocelyne (feu Pierre-André Gauthier). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel du l'Hôtel-Dieu de Lévis et du Manoir Centre-Ville de Sainte-Marie pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (143, Wolfe, Lévis, G6V 3Z1) : www.fhdl.ca