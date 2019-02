Connor McDavid et Sidney Crosby se lancent des fleurs

Deux des meilleurs attaquants de la Ligue nationale de hockey (LNH), Sidney Crosby, des Penguins de Pittsburgh, et Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton, se sont lancé des fleurs tout juste avant leur affrontement de mercredi soir en Pennsylvanie.

«Il a été bon dès le début, donc c’est difficile de devenir meilleur, mais si c’est possible, il l’a fait, a dit aux médias Crosby au sujet du numéro 97 des Oilers, quelques heures avant la rencontre. Il est si constant. Il a trouvé différentes manières de produire. Toutes les facettes de son jeu sont dangereuses, c’est donc difficile de l’arrêter.»

Le joueur de centre de 31 ans a beaucoup de respect pour son vis-à-vis de 22 ans.

«Il apprend sur le tas et c’est ce qu’il faut faire. Ce sont les attentes auxquelles il doit répondre qui viennent avec son statut, mais il fait du bon travail et il a continué à apprendre», a ajouté le capitaine des Penguins qui avait affirmé en octobre dernier que McDavid «est dans une classe à part».

McDavid également élogieux

De son côté, l’as d’Edmonton a aussi eu de bons mots pour les deux meneurs des Penguins, Crosby et Evgeni Malkin.

«Je me rappelle lorsque Crosby et Malkin venaient d’arriver dans la ligue et que c’était juste de jeunes joueurs. Et maintenant, ce sont des vétérans avec des coupes et un millier de points. C’est incroyable de voir tout ce qu’ils ont accompli», a dit la vedette des Oilers qui évoluait dans le hockey mineur lorsque ces deux adversaires ont commencé à faire leur marque dans la LNH.

«Le temps file», a ajouté McDavid, qui a remporté deux fois le titre de meilleur pointeur de la ligue en seulement trois saisons, le même nombre que Crosby et Malkin. Ces derniers ont cependant remporté trois coupes Stanley.

Cette saison, McDavid est le troisième meilleur compteur du circuit avec 31 buts et 81 points, tandis que Crosby vient au 16e rang avec 24 réalisations et 65 points.