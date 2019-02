Curling: François Roberge récidive au niveau senior

À sa première année dans la catégorie senior, le skip François Roberge a réussi son pari de se qualifier pour le championnat canadien qui aura lieu du 22 au 28 mars, à Chilliwack, en Colombie-Britannique.

Roberge, 50 ans, et les membres de son équipe Serge Reid, Maxime Elmaleh et Daniel Bédard ont fait preuve de caractère en remportant leurs quatre dernières rencontres au championnat provincial tenu à Sorel-Tracy, la semaine dernière, incluant le match de bris d’égalité.

La victoire de dimanche en finale par 8-5 contre Ted Butler avait d’autant plus une signification particulière pour le quatuor puisqu’il a été formé en début de saison. Par le passé, chez les élites, Reid et Bédard étaient de farouches adversaires au capitaine Roberge.

«On a uni nos efforts cette année pour tenter de représenter le Québec. Cela dit, on s’est compliqué un peu la vie en ronde préliminaire en perdant le dernier match. Il fallait ensuite gagner quatre parties en ligne pour gagner le championnat. Il a fallu se battre jusqu’à la dernière pierre à chacune des parties», a expliqué le Lévisien, qui avait mis la main sur le titre national au prestigieux Brier en 2006 dans l’équipe de Jean-Michel Ménard. Il a participé quatre fois à ce rendez-vous.

Dans l’Ouest, la formation québécoise espère grimper sur l’une des trois marches du podium.

«Nos objectifs sont assez élevés, mais on n’a aucune idée de nos adversaires parce qu’on est l’une des premières provinces à avoir tenu son provincial. Le niveau est de plus en plus relevé au niveau senior. Je crois en nos chances de faire un podium», a soulevé le membre du club Etchemin.

Adaptation facile

Reid, de Saguenay, avait quant à lui représenté la province à ce tournoi en 2010. Bédard vient de Lacolle. La crème du curling masculin québécois est donc en quelque sorte réunie, ce qui a nécessité une légère période d’adaptation au départ.

«Ce qui nous aide, c’est notre bagage d’expérience. Ça nous suit encore. On a appris à se connaître cet automne. On n’avait jamais joué ensemble, les quatre. Maxime et moi, c’est notre 39e année, mais avec Serge, il a fallu une adaptation. On a joué cinq tournois sur le circuit provincial, on en a gagné quatre. C’est différent de jouer avec, mais disons que ça a cliqué assez rapidement», a reconnu Roberge, qui est coordonnateur chez SSQ Assurance dans la vie de tous les jours.

«Lundi matin, j’étais au bureau! On va avoir beaucoup d’entraînement d’ici notre départ cela dit.»