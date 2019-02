[EN IMAGES] Enfer blanc à Québec

Nombreux établissements fermés, routes impraticables, traversiers à l’arrêt, trafic aérien au ralenti : une intense tempête hivernale paralyse la région de Québec et l’est de la province et place les autorités en état d'alerte, mercredi. Le Journal suit l'évolution de la situation pour vous.

La région de Québec s’est réveillée au plus fort de la dépression, secouée par des vents décapants de près de 80 km/h et de la poudrerie élevée réduisant presque à néant la visibilité.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Vers midi, environ 25 centimètres de neige étaient tombés sur la capitale. Les précipitations et la poudrerie devaient se poursuivre jusqu’en soirée, mais diminuer en intensité en après-midi.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Une tâche colossale attendra ensuite les équipes chargées de faire le ramassage et le déblaiement de la neige. «[À Québec], on va s’approcher du 30 centimètres, on pourrait même le dépasser», souligne Simon Legault, d’Environnement Canada.

Photo Agence QMi, Marc Vallières

«C’est la plus grosse tempête que la région de Québec et le sud du Québec ont connue depuis le début de l’hiver», ajoute-t-il.

L’île d’Orléans isolée pendant 45 minutes

Le système météorologique a chamboulé le quotidien de millions de Québécois. Les résidents de l’île d’Orléans, entre autres, ont été isolés pendant environ 45 minutes quand la circulation sur le seul pont qui permet de traverser le fleuve a été rompue vers 8 h 30 en raison des conditions routières dangereuses.