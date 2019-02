Festin pour la Saint-Valentin

Mesdames et Messieurs, cette année, au lieu du joli, mais toutefois un peu banal bouquet de fleurs, offrez-lui un joli festin.

Un festin à deux préparé sur mesure implique de prendre le temps de choisir le menu, de trouver les ingrédients, de choisir le vin que l’autre aime tant, de choisir la vaisselle, de cuisiner en se croisant les doigts pour bien réussir les plats... Ou pour faire court : d’aimer. Aimer tout simplement à travers un repas. Ce repas idéal qui vous rapproche irrémédiablement l’un de l’autre et qui sera sans doute suivi d’une nuit amoureuse. Cela ne vaut-il pas quelques efforts et un peu de temps en cuisine ? Vite, à vos casseroles : on va leur montrer que nous les aimons autour de la table.