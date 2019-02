Guy Laliberté sera conférencier à C2 Montréal

MONTRÉAL – Le fondateur du Cirque du Soleil Guy Laliberté partagera le fruit de ses multiples expériences professionnelles et personnelles à titre de conférencier lors de la 8e édition de C2 Montréal.

La conférence internationale ayant pour thème «Demain» se tiendra ce printemps, du 22 au 24 mai, à Montréal. Quelque 7000 participants y sont attendus.

Selon les organisateurs, Guy Laliberté se présentera sous les projecteurs aux côtés de trois jeunes de la relève. Ils discuteront notamment de créativité et d’entrepreneuriat.

«La créativité est une ressource naturelle qu’il est important de protéger et de continuer à faire prospérer, a dit Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil, de la Fondation One Drop et de Lune Rouge. Pour qu’elle soit renouvelable, il faut bien s’entourer, notamment en laissant la voix de la jeunesse s’exprimer et en entretenant un dialogue constant avec elle.»

«J’ai souvent partagé mon ambition de stimuler l’entrepreneuriat et la créativité de nos jeunes talents, notamment grâce à la création récente de Lune Rouge, a-t-il poursuivi. C’est avec plaisir que je participerai à C2 Montréal, entouré de quelques jeunes dynamiques et dégourdis qui ont à coeur de développer et de faire rayonner leur savoir-faire et leurs idées.»