Ivres au volant, en pleine matinée de tempête hivernale

Alors que les conditions météorologiques difficiles donnent du fil à retordre aux automobilistes, deux conducteurs en état d’ébriété ont été arrêtés mercredi matin au Lac-Saint-Jean. L’un d’eux a foncé dans une autopatrouille qui était positionnée sur un barrage routier.

Les deux automobilistes ivres au volant ont été appréhendés par la Sûreté du Québec (SQ), un dans le secteur de Saint-Bruno et l'autre à Alma. Celui à Saint-Bruno n’aurait pas aperçu un véhicule patrouille de la SQ qui bloquait le chemin et dont les gyrophares étaient allumés. Personne n’a été blessé.

La situation se détériore sur l’ensemble du réseau routier du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les autorités rapportent que la neige et les fortes rafales de vent rendent la visibilité réduite à nulle. Plusieurs lames de neige recouvrent certaines artères. La neige pourrait s’intensifier dans les prochaines heures.

Fermetures de route

La petite municipalité de Saint-Bruno est complètement isolée du Saguenay-Lac-Saint-Jean, depuis que le ministère des Transports a fermé certaines portions des routes 169 et 170 ainsi que le rang 6. Les automobilistes qui doivent circuler entre le Lac-Saint-Jean et le Saguenay peuvent le faire via la route 172.

Depuis l’heure du dîner, la circulation est interdite aux véhicules lourds entre Petit-Saguenay et Saint-Félix-d’Otis.