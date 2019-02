Joanie Perron expose son ex sur les réseaux sociaux

Grosse soirée sur les réseaux sociaux hier, puisqu’une ancienne candidate d’Occupation double, Joanie Perron, s’est tournée vers Instagram pour «exposer» son ex qui, selon elle, manque d’honnêteté.

Joanie avait annoncé cet été qu’elle était en couple avec un certain Patrick Forest, un mannequin de Montréal.

Quelques mois plus tard, en novembre, la jeune femme annonçait sa rupture d'avec Patrick. Puis, le 12 février 2019, une autre candidate d’Occupation double, Alexandra, a annoncé qu’elle était en couple avec ce dernier. Ça brasse dans la vie amoureuse des participants d'OD!

Alexandra, qui a fait partie d'Occupation double Grèce, a annoncé qu’elle avait eu le coup de foudre pour Patrick Forest lors d’une soirée au Casino de Montréal le 9 décembre dernier. Elle a indiqué qu’ils filaient depuis le parfait bonheur.

De son côté, Joanie a décidé d’exposer son ex, Patrick, en partageant des messages privés où il dit toujours l’aimer, et ce, après la fameuse soirée «coup de foudre» au Casino le 9 décembre.

Capture d'écran Instagram

Elle a d’ailleurs partagé l’histoire d’Alexandra avec un émoji qui rit-pleure, indiquant qu’elle y croyait plus ou moins, à ce fameux «coup de foudre».

Capture d'écran Instagram

Capture d'écran Instagram

Un peu plus tard dans la soirée, Alexandra a décidé de répondre aux allégations de Joanie. Elle a raconté qu’elle était au courant des messages et que son chum avait bel et bien décidé de passer à autre chose et de laisser derrière lui sa relation houleuse avec Joanie.

Décidément, il n’y a jamais de moments plates avec Joanie, d’Occupation double Bali!