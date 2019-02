La tempête trop intense pour Bonhomme

La force des éléments a même poussé Bonhomme Carnaval à déclarer forfait, ce matin.

Devant l’intensité des vents et des chutes de neige, l’organisation du 65e Carnaval de Québec a été contrainte d’interrompre les festivités.

Les sites de la Cour royale et du Camp à Jos, notamment, sont fermés jusqu’à nouvel ordre «en raison des mauvaises conditions climatiques et en regard de la sécurité de toutes et de tous».

«La situation sera réévaluée au cours de la journée et nous vous tiendrons informés», précise-t-on dans un communiqué.

Le 65e Carnaval de Québec se poursuit jusqu’à dimanche prochain.