Le Carnaval sort du Vieux-Québec

Le Carnaval de Québec a, pour la première fois cette année, étendu ses tentacules dans plusieurs quartiers de la ville afin de faire vivre l’événement au-delà des sites officiels.

Au total, 75 événements sont prévus à l’extérieur du Vieux-Québec pour les 10 jours de l’événement.

De la Baie de Beauport en passant par l’Hôtel de Glace et les quartiers Limoilou et Saint-Sauveur, plusieurs secteurs de la ville seront animés en fin de semaine, à commencer par la rue Maguire, qui prendra des allures carnavalesques.

Bar éphémère

Le bar éphémère Pinkaroo, pensé par le mixologue Patrice Plante, fait partie des nouvelles initiatives du Carnaval. Il offre ainsi la possibilité aux carnavaleux de siroter un cocktail dans un univers kitsch et parsemé de licornes.

Au menu, des desserts et différentes bouchées sucrées, agrémentées d’une carte de cocktails faite sur mesure pour l’occasion. Situé dans l’ancien local du Cochon Dingue, le bar d’une soixantaine de places sera également ouvert pour les trois prochains week-ends uniquement.

Plusieurs autres activités sont aussi prévues sur la rue Maguire dès vendredi, dont des spectacles, des prestations de DJ et un concours de karaoké. Une cabane à sucre, une tyrolienne et une glissade géante ont également été aménagées en pleine rue pour l’occasion. Les plus festifs apprécieront

« La tournée des grands-ducs », soit une tournée des restaurants et bars de l’artère commerciale, est prévue samedi dès 16 h 30. Bonhomme Carnaval viendra aussi saluer les carnavaleux samedi après-midi, à l’occasion d’un mini défilé.

Limoilou en mode festif

Le bain de neige prévu dimanche a par ailleurs été déplacé à Limoilou cette année, sur le chemin de la Canardière.

La place limouloise, située à l’angle du chemin de la Canardière et de la 3e Avenue sera aussi en mode Carnaval. On y prévoit notamment un « concours international de pétanque – édition hiver », un tournoi de hockey-bottine et une bataille de boules de neige.

Des activités sont aussi prévues au Domaine Maizerets, tels de l’escalade, de la trottinette sur neige et un concours de bonshommes de neige.

Pour la Saint-Valentin, l’Hôtel de Glace a également prévu une soirée « À faire fondre les cœurs », où les participants courent la chance de remporter trois nuitées, le soir même.

Activités à découvrir en fin de semaine