Le Joker et Harley Quinn ne seront pas dans le prochain Suicide Squad

Mauvaises nouvelles pour les fans des films DC Comics.

Forbes vient d’annoncer que le projet de film qui devait mettre en vedette le Joker interprété par Jared Leto a finalement été remisé (à ne pas confondre avec le long-métrage sur le Joker mettant en vedette Joaquin Phoenix, qui, lui, est toujours en production).

De plus, on précise à nouveau que James Gunn – scénariste et réalisateur du prochain Suicide Squad après avoir été écarté de Guardians of the Galaxy –voit sa prochaine production comme un «redémarrage» avec de nouveaux personnages.

Heureusement, les fans de Harley Quinn pourront la retrouver en vedette dans Birds of Prey, en salle le 7 février 2020.