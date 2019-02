Le Québec sous la neige: voyez des images de la tempête qui frappe la province

La tempête de neige qui s’abat sur plusieurs régions du Québec depuis mardi en fin d'après-midi paralyse complètement la province.

Au total, plus de 1000 écoles et CPE de la province ont été fermés, plus d’une centaine de vols annulés ou retardés, et les conditions routières sont difficiles.

Voici les impressionnantes images de cette tempête.

Voyez en accéléré la bordée de neige qui a commencé cette nuit.

Une voiture du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) est restée coincée dans la neige devant l’équipe de TVA Nouvelles.

Quatre policiers du @SPVM en renfort pour des collègues bien mal pris dans la côte Papineau près de Fleury pic.twitter.com/dNcVL6OU9Y — TVA nouvelles (@tvanouvelles) February 13, 2019

En matinée, des autobus de la Société de Transport de Montréal (STM) sont restés enlisés.

À Québec, comme dans la grande région de Montréal, les conditions routières étaient difficiles.

Avec TVA Nouvelles