Les inscriptions sont ouvertes au Festival international de la chanson de Granby

La période d’inscription au 51e Festival international de la chanson de Granby (FICG) est maintenant ouverte.

Les interprètes, auteurs-compositeurs-interprètes et les groupes peuvent soumettre leur candidature au Grand Concours, où les 24 participants retenus auront l’opportunité, pendant deux semaines de formation intensive, de peaufiner leurs apprentissages des rudiments de la chanson et des arts de la scène, encadrés par des professionnels de l’industrie, et se partageront plus de 130 000 $ en prix divers. Le Grand Concours peut aussi propulser vers l’obtention de bourses, une tournée européenne, des occasions de prestations rémunérées, du pistage radio, etc.

Les 14 à 17 ans sont pour leur part invités à tenter leur chance au volet Jamais Trop Tôt, où ils expérimenteront l’écriture de textes et la création d’un spectacle musical, tandis que les enfants de 6 à 13 ans peuvent s’initier au métier en s’inscrivant au Petit Festival, qui leur offrira des journées d’auditions et de formations.

Quant aux artistes professionnels, le FICG leur propose un réseau de contacts avec des diffuseurs de l’Europe à travers ses Vitrines Musicales.

Pour s’inscrire, on se rend au www.ficg.qc.ca. avant le 2 avril prochain.

Le 51e Festival international de la chanson de Granby se tiendra du 14 au 24 août 2019. Le nouveau directeur général de l’événement, Jean-François Lippé, entrera en poste le 25 février. Les billets pour les demi-finales du FICG, la finale du Grand Concours et le spectacle de Jamais Trop Tôt sont déjà en vente.