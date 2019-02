Les Tigres refont le coup au Drakkar

BAIE-COMEAU – Le Drakkar de Baie-Comeau a raté sa revanche et son retour à la maison, mercredi soir, quand il s’est incliné par le pointage de 4-2 devant les Tigres de Victoriaville.

Blanchis par ces mêmes rivaux, trois jours plus tôt, les Nord-Côtiers ont connu une autre sortie difficile devant les 1385 amateurs réunis dans les gradins du centre Henry-Leonard.

Les visiteurs des Bois-Francs ont vite donné le ton au match quand ils ont touché la cible après seulement 13 secondes d’écoulées à la rencontre.

Secoués par ce but rapide, les membres de l’équipage ont joué nerveusement et ont nettement manqué de synchronisme et d’aplomb au cours des 20 premières de la partie.

Les locaux ont semblé retrouver leurs moyens, en début de deuxième tiers, quand le Russe Yaroslav Alexeyev a profité d’un jeu de puissance pour créer l’égalité à un partout après 40 secondes de jouées à l’engagement.

Meilleur joueur de son équipe, ce même Alexeyev est revenu à la charge, moins de quatre minutes plus tard, quand il a enfilé son 30e filet de la campagne, et ce, en désavantage numérique.

Une mauvaise punition au défenseur Christopher Merisier-Ortiz a toutefois permis aux Tigres de revenir et de relancer le débat grâce au but de Sammy Paré.

Le Russe Mikhail Abramov a ensuite redonné les devants aux siens, cinq minutes plus tard, avec un tir qu’aurait sûrement aimé revoir le gardien de but Alex D’Orio, qui a cédé trois fois sur 14 lancers.

« C’est un but qui a fait mal et qui leur a permis de reprendre le momentum », a reconnu le pilote Martin Bernard, qui a donné le filet au gardien Lucas Fitzpatrick en troisième période.

Conscient que son équipe ne joue pas avec la même confiance par les temps qui courent, le pilote du navire n’a pas voulu chercher de midi à 14 heures non plus.

« C’est plus difficile présentement et, offensivement, nos gros canons comme Chekhovich, Légaré et Fortier éprouvent des ennuis et doivent profiter de leurs chances de marquer. Cela a fait une grosse différence dans un match comme ce soir. »

En bref

Félix Paré a inscrit un doublé dans la victoire des félins inspirés par une autre solide performance de leur gardien de but Tristan Côté-Cazenave (32 arrêts), qui s’est montré intraitable face à une mitraille de 19 lancers en troisième période. Le Drakkar jouera son prochain match, vendredi, lorsqu’il recevra la visite du Titan d’Acadie-Bathurst.