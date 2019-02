L’humour québécois fait sa marque à Paris

Olivier Martineau, Cathleen Rouleau et Franky ont réussi à faire rire un public français, parfois même aux éclats, mercredi soir, au mythique Point-Virgule de Paris. Ils donnaient le coup d’envoi au 4e Festival d’humour de la Ville lumière, devant entre autres d’importants acteurs de l’industrie.

« Quand on a vu que c’était une soirée québécoise, on est venus tout de suite », a affirmé l’un des spectateurs parisiens. Plusieurs autres confiaient être présents simplement à cause de la réputation de la salle.

Encore inconnus en Europe, les trois humoristes n’ont pas rempli le Point-Virgule, qui fait une centaine de places et où ils se produisent jusqu’à samedi. Olivier Martineau a demandé au public français d’être indulgent. « Si tu ne veux pas rire, je te rappelle qu’à la Deuxième Guerre mondiale, on t’a sauvé le cul. Alors, ris à mes blagues de merde », a-t-il lancé.

Avec un langage adapté et des références parisiennes, il a frappé fort : les rires étaient soutenus durant toute l’heure de sa prestation. Cathleen Rouleau a aussi très bien fait avec des textes corrosifs et des sujets comme les femmes voilées, la pédophilie, les personnes handicapées, avec un crochet aux gilets jaunes et à Gad Elmaleh.

Déjà des retombées

À peine le trio est-il débarqué à Paris que des intervenants du milieu de l’humour français voulaient assister à leur spectacle.

C’est le cas de Gérard Sibelle, producteur qui a contribué à l’essor des carrières de Franck Dubosc et de Florence Foresti.

Il a lancé trois invitations à chaud à Cathleen Rouleau après sa performance, comme celle d’assurer la première partie d’Anne Roumanoff à Lyon en novembre.

Un autre dénicheur de talents, Philippe Pinto, a encensé Franky et son humour particulier. « Ton style, en France, ça n’existe pas », l’a-t-il complimenté.

Les trois humoristes ont commencé à faire parler d’eux depuis leur arrivée dimanche, alors qu’ils ont participé à des soirées d’humour, entre autres au Paname Café et au réputé Jamel Comedy Club.

À Tel-Aviv et en Afrique

Le manitou du Tel-Aviv Comedy Club, Emmanuel Smadja, était aussi présent dans la salle du Point-Virgule. « Il y a un million de francophones en Israël », précisait plus tôt dans la journée le producteur Sylvain Parent-Bédard­­­ de l’agence ComediHa !, lequel souhaite conquérir ce territoire, tout comme l’Afrique, où se trouve un important bassin francophone.

Quant à Paris, « c’est une jungle, a-t-il dit. Il y a une offre d’à peu près 500 spectacles par soir.

On attaque le marché différemment que lorsqu’on est venu la première fois en 2008. Notre visite est plus humble, on fait de moins grosses salles ».

