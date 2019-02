L’idée de Leslie-Ann a séduit Disney

Quand son père William et son oncle Jonathan ont acheté Fleur de Lys l’été dernier, Leslie-Ann Trudel a décidé de soumettre une idée pour la relance du centre commercial : appeler le patron de Disney pour qu’il organise une fête. Sept mois plus tard, c’est mission accomplie pour la fillette de huit ans.

Depuis merceredi, le géant du divertissement fait la promotion simultanément de trois films qui prendront l’affiche bientôt dans le centre commercial de Vanier : Capitaine Marvel, Aladdin et Dumbo.

Visite guidée

La jeune Leslie-Ann, un grand sourire collé sur le visage, a eu droit à une visite guidée des kiosques avec le vice-président marketing de Walt Disney Studios Canada, Greg Mason, sous le regard fier de son père.

« Je n’avais aucune idée de comment joindre quelqu’un chez Disney », s’est souvenu ce dernier en racontant l’histoire derrière la venue de Disney.

« J’ai trouvé un numéro général, un 1-800-Disney. La fille à l’autre bout du fil m’a transféré à Toronto et j’ai eu M. Mason en ligne. Je lui ai dit qu’on avait acheté un centre d’achats, que ma fille avait une idée. Il m’a dit : “Pourquoi pas ? Venez à Toronto pour m’en parler plus longuement .” Et nous voilà ici aujourd’hui. »

La lampe d’Aladdin

Jusqu’au 24 février, pendant le Tournoi pee-wee – Leslie-Ann a insisté pour que l’événement soit gratuit, afin que tous ses amis puissent y participer –, les jeunes pourront voir et se faire photographier avec des répliques de Dumbo, de la lampe et du tapis volant d’Aladdin, ou se retremper dans l’atmosphère d’un club vidéo des années 1990.

« Québec est un marché important. Il y a certains films et propriétés que les gens d’ici aiment davantage qu’ailleurs », a expliqué Greg Mason pour justifier l’intérêt de Disney à s’associer au projet des frères Trudel.

Un cinéma ?

Ce partenariat avec Disney donnera-t-il le goût du cinéma aux nouveaux propriétaires de Fleur de Lys ? « Une partie du site sera redéveloppée avec l’objectif de se tourner vers le futur. Il y aura de la place pour plein de choses », ont répondu Jonathan et William Trudel.

Auparavant chez Cineplex, et bien au fait du marché du Québec, Greg Mason croit qu’un cinéma y serait le bienvenu. « Il y a un énorme potentiel pour un cinéma ici, surtout si on tient compte où les autres cinémas sont localisés à Québec. »