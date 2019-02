«Like-moi!» : la quatrième saison sur Club illico dès jeudi

La quatrième saison de Like-moi! sera mise en ligne sur Club illico ce jeudi, 14 février. Les adeptes de la comédie à sketchs de l’auteur Marc Brunet pourront ainsi visionner en primeur et en rafale les 12 nouveaux épisodes de cette série à l’humour absurde, qui se moque gentiment des codes sociaux et des mœurs de la génération Y, «selfies» compris.

Les deux premières tranches de 30 minutes de cette nouvelle cuvée ramènent d’ailleurs des personnages chouchous de l’univers de «Like-moi!», dont Gaby Gravel (Florence Longpré) et les soupirants de la télé-réalité amoureuse Je choisis Jonathan (qui se font valoir, cette fois, en direct d’Ibiza!).

Une fille qui abuse des filtres comiques de «puppy», un animateur qui en découd avec la prononciation du mot «edamame», un épisode des Dragons avec Carolanne, des conseils d’utilisation du «texto», la découverte d’une nouvelle forme de «CrossFit», le «Urban Ninja Training» et une consultation du thérapeute sans compassion sont l’objet d’autres saynètes qui dérideront les téléspectateurs.

Ce nouveau chapitre des péripéties des protagonistes de Like-moi! compte sur l’apport d’un nouveau venu au sein de l’équipe d’acteurs, Mehdi Bousaidan, qui succède à Adib Alkhalidey, lequel a dû quitter le projet, trop occupé ailleurs. Marie-Soleil Dion, Karine Gonthier-Hyndman, Guillaume Lambert, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Katherine Levac, Florence Longpré, Sonia Cordeau et Yannick De Martino sont tous de retour.

Cette quatrième saison de Like-moi!, produite par Zone 3 et réalisée par Isabelle Garneau, Dave Belisle et Jean-François Chagnon, sera relayée plus tard à la télévision par Télé-Québec. Les trois premières années de l’émission sont également disponibles sur Club illico.

Par ailleurs, la plateforme proposera, dès le 21 mars prochain, la deuxième saison de La dérape, et offre toujours à ses abonnés un vaste éventail de séries et de films à regarder à leur rythme, dont L’Académie, Journal d’un vampire, Nowhere Boys: entre deux mondes, Chantez! et Shrek 4: il était une fin. Ces titres seront graduellement accessibles d’ici la fin mars sur Club illico.