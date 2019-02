Loterie en Jamaïque: un gagnant porte un masque des films «Frissons» pour préserver son identité

Voulant éviter des appels indésirables ou encore que des gens se souviennent soudainement qu’il existe, un homme qui a remporté 158,4 millions $ jamaïcains (environ 1,5 million $ CAN) à une loterie jamaïcaine a réclamé le gros lot en portant un masque de la franchise de films d’horreur «Frissons».

Ce gagnant à la Jamaican Super Lotto portait de plus des gants noirs afin de protéger à tout prix son identité.

This is that happiness only a #SuperMillionaire knows about�� pic.twitter.com/xjRxtModuR