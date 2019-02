NASCAR: Donald Theetge vise Daytona pour finir sa carrière

Plus que jamais, Donald Theetge songe à la retraite. Dans l’optique de terminer sa carrière en beauté sur le prestigieux ovale de Daytona, en 2020, le pilote de Boischatel s’offrira une autre sortie dans la deuxième division du NASCAR en prenant le départ de l’épreuve de Las Vegas, le 2 mars prochain.

Theetge roulera dans l’une des voitures de l’écurie DGM Racing de Mario Gosselin lors de cette épreuve de la série Xfinity dans la capitale du jeu. Il s’agira d’une première pour lui sur une piste d’un mile et demi alors qu’il a obtenu le permis pour cette distance à la fin de l’année 2018.

«Ce n’était pas mon rêve, mais les portes s’ouvrent devant moi. Je regardais comment je pouvais finir ma carrière du côté positif. Pour ça, je dois passer par le 1,5 mile pour obtenir ma licence sur 2,5. Je veux terminer sur le grand circuit de Daytona.

«On va choisir une ou deux autres courses qui devraient me permettre d’obtenir la licence pour rouler au Daytona 300 en Xfinity», racontait le coureur de 52 ans joint en Floride où il assiste à la semaine consacrée à la course automobile qui culmine par la présentation du Daytona 500 dans la Coupe Monster Energy, dimanche prochain.

Connu pour ses nombreux exploits en série ACT durant sa carrière, Theetge est devenu l’an dernier le plus vieux pilote à parader dans le cercle des vainqueurs dans le cadre d’une course de la série Pinty’s.

«Je suis encore compétitif, mais jusqu’à quand. Je veux peut-être passer à autre chose. Et je crois que ce serait quelque chose d’accomplie d’obtenir ma licence sur 2,5 miles, surtout contre des professionnels alors que nous, on fait ça pour le fun», a-t-il insisté, précisant qu’il devrait confirmer son retour dans la mouture canadienne du NASCAR d’ici quelques semaines avec l’écurie 22 Racing.

Un top 25 dans la mire

L’an passé, le Québécois avait participé à deux épreuves dans l’antichambre de la série principale du stock-car américain à Loudon et à Phoenix. Theetge n’a pas l’intention de se contenter de jouer les touristes à Las Vegas, loin de là.

«Il faut que je fasse ma job sans nuire à personne, car il y a des écuries qui se battent pour de la grosse argent et on veut garder notre place. Finir dans le top 20, 25, ce serait le fun. C’est une piste sur laquelle je n’ai jamais participé. L’expérience de Mario va m’aider et on veut ramener la voiture en un seul morceau.»