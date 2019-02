Neige et poudrerie dans l’Est-du-Québec

RIVIÈRE-DU-LOUP- La neige et la poudrerie ont ralenti la circulation, causé la fermeture des écoles et forcé l’arrêt de certaines usines en soirée dans l’Est-du-Québec.

Dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, on attendait de 15 à 25 centimètres de neige, ainsi que de la poudrerie tout au long de l’après-midi et de la soirée mercredi. Le réseau routier était enneigé et la visibilité réduite à plusieurs endroits.

Dès le matin, plusieurs commissions scolaires ont suspendu les cours, même si la neige et la poudrerie n’étaient pas encore de la partie, en raison du cocktail de précipitations et de vents qui était attendu.

Des entreprises ont demandé à leurs employés de rester à la maison comme l’usine Bombardier de La Pocatière en journée, l’usine duBreton à Rivière-du-Loup le matin et celle de Lepage Millwork à Rivière-du-Loup en soirée.

Les Îles-de-la-Madeleine ont aussi reçu de la neige parfois forte et des rafales jusqu’à 80 km/h étaient attendues.