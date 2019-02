[Nintendo Switch] Link’s Awakening aura un remake et les images sont magnifiques

Est-ce un rêve? Est-ce qu’on devrait se pincer? Nintendo vient tout juste de dévoiler un «remake» de Link’s Awakening et on a déjà des images.

C’est à la fin du Nintendo Direct du 13 février 2019 que la compagnie a dévoilé qu’un remake de The Legend of Zelda: Link’s Awakening arriverait plus tard cette année.

Bande-annonce

Peu de détails sont connus pour le moment, mais on garde la perspective de l’original de 1993 avec une grande touche de textures modernes sur les graphismes. On dirait de la pâte à modeler!

Nouvelle année, nouveau look pour Link.