Nouveau clip: Geneviève Leclerc fait confiance à Yoherlandy

Pour le tournage du clip de sa chanson Je ne t'écrirai plus, Geneviève Leclerc a pu compter sur le talent de Yoherlandy Tejeiro Garcia, finaliste de la première saison de la compétition Révolution.

C'est avec une œuvre en noir et blanc minimaliste que la chanteuse et le danseur ont donné vie à la plus récente pièce tirée de l'album de Geneviève Leclerc, Celle que je suis paru en novembre.

Composée et rédigée par Didier Golemanas et Rick Allison, Je ne t'écrirai plus est l'une des quelques chansons originales qu'on retrouve sur le plus récent opus de la demi-finaliste de l'équipe de Marc Dupré lors de la quatrième saison de l'émission La Voix. Le texte parle d'une grande déchirure amoureuse.

La nouvelle tournée de Geneviève Leclerc débutera le 11 avril au Club Square Dix30, à Brossard. La rentrée montréalaise aura quant à elle lieu le 19 octobre, à la Cinquième Salle de la Place des Arts. Le spectacle est une mise en scène de Joël Legendre.