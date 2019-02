Parties des Jays: Larry Walker, Claude Raymond, Denis Boucher et Derek Aucoin honorés

D’autres anciens joueurs des Expos seront honorés avant les cérémonies d’avant-match des deux rencontres préparatoires que disputeront les Blue Jays de Toronto contre les Brewers de Milwaukee les 25 et 26 mars au Stade olympique de Montréal.

Il s’agit de Larry Walker, Claude Raymond, Denis Boucher et Derek Aucoin.

Ils s’ajoutent aux anciens Expos Jose «CoCo» Laboy, Brad Wilkerson, Mike Fitzgerald, Steve Renko, Javier Vazquez et Ross Grimsley dont la présence avait déjà été confirmée.

Walker est probablement le plus talentueux du groupe, puisqu’il a remporté le titre du joueur le plus utile à son équipe de la Ligue nationale avec les Rockies du Colorado en 1997. Il compte également sept Gants dorés, trois Bâtons d’argent et un trophée Lou-Marsh, en plus de cinq participations au match des étoiles des majeures. Il a joué les six premières saisons de sa carrière de 17 ans à Montréal.

De son côté, Raymond est un des pionniers québécois du baseball. Le lanceur a évolué dans les majeures de 1961 à 1971, incluant les trois dernières dans la métropole québécoise.

Boucher est un lanceur gaucher montréalais qui a joué quatre saisons dans les majeures, dont en 1993 et 1994 avec les Expos.

Finalement, Aucoin a joué deux rencontres dans les majeures, toutes avec la formation montréalaise en 1996.