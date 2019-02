Patrice Sauvé ne réalisera pas la 3e saison de «Victor Lessard»

MONTRÉAL – Sur le plateau de tournage des capsules web qui seront mises en ligne après chaque épisode de Victor Lessard, diffusée sur addikTV à compter du 27 mars, le réalisateur Patrice Sauvé a confié qu’il ne poursuivra pas l'aventure derrière la caméra.

«Je ne serai malheureusement pas à la réalisation de la troisième saison de Victor Lessard, a-t-il indiqué en entrevue. J’avais un choix à faire, car j’avais deux séries qui se tournaient en même temps. C’était un choix épouvantable à faire, car Victor Lessard est aussi devenue mon bébé, même si c’est écrit par Martin Michaud. Mais je vais tourner une nouvelle série pour addikTV, dont l’auteur est mon vieux complice, Frédéric Ouellet.»

Le tournage de la troisième saison de Victor Lessard devrait débuter au printemps.

Aller plus loin

Présentées par Charles Lafortune, les capsules Victor Lessard le talk-show prolongeront l’expérience des téléspectateurs en revenant, en compagnie des comédiens (Julie Le Breton, Patrice Robitaille, Luc Senay, Paul Doucet, Sarah Dagenais Hakim, Marianne Fortier...), des auteurs ou du réalisateur, sur l’épisode de la soirée. Ensemble, ils aborderont aussi des thématiques précises en lien avec certains aspects de la série.

«Ce genre d’exercice permet toujours d’approfondir notre personnage, a confié Julie Le Breton, qui incarne Jacinthe Taillon, la coéquipière de Victor Lessard. En plus, c’est Charles Lafortune qui anime ces capsules, c’est son projet. Il porte cette série en lui depuis longtemps. En entendant la vision de Charles, en écoutant l’auteur Martin Michaud, en discutant avec Patrice [Robitaille], on s’aperçoit que nos personnages peuvent encore avoir de nouvelles nuances et de nouvelles couleurs.»

La comédienne ajoute que ce sont des compléments d’info destinés aux fans de la série, qui suivent avidement les enquêtes et les rebondissements. «Personnellement, quand j’aime une série, j’aime aussi beaucoup en entendre parler, et aller visionner les "making of".»

Le talk-show sera aussi l’occasion de revenir sur des extraits, de présenter des images d’archives, de dévoiler des surprises et de participer à des quiz. «On a fait un jeu très drôle, a raconté Julie Le Breton. Charles nous posait des questions, Patrice et moi devions écrire notre réponse sur un tableau avant de les comparer. On en a eu juste une identique. On a beaucoup ri.»

La diffusion de Victor Lessard le talk-show débute le 27 mars, à 22 h, sur victorlessard.ca, immédiatement après la diffusion sur addikTV. Un épisode sera dévoilé par semaine.