Bras de fer entre l’opposition et la Ville sur les pouvoirs d’arrondissement à Beauport

Majoritaires au conseil d’arrondissement de Beauport, les deux élus de Québec 21 ont bloqué l’adoption d’un règlement, mardi soir, pour s’opposer au plan de réorganisation administrative de Régis Labeaume.

Le chef de l’opposition, Jean-François Gosselin, et le président du conseil d’arrondissement, Stevens Mélançon, refusent d’adhérer au plan de match de l’administration Labeaume et de déléguer certains pouvoirs décisionnels à la Ville de Québec ou à d’autres arrondissements.

Le règlement qui a été bloqué lors de la séance du conseil d’arrondissement prévoyait notamment que les élus beauportois se voient retirer divers pouvoirs en matière de fourniture de services professionnels et d’équipements, de fermeture temporaire de voies de circulation, de résiliation de contrat et de consultation d’un conseil de quartier, peut-on lire dans un communiqué diffusé par l’opposition officielle mercredi.

Le plan de réorganisation de l’administration Labeaume prévoit aussi que la gestion de la circulation et du stationnement sur le territoire de Beauport soit transférée au Service de transport et de la mobilité intelligente de la Ville de Québec. Même chose pour la gestion des trottoirs.

«Il est impensable pour nous d’accepter que les services de proximité des Beauportois soient gérés ailleurs que chez nous. Les décisions qui concernent le déneigement, les parcs et le service de voirie doivent être prises à l’arrondissement et doivent tenir compte des particularités liées à chaque secteur», a déclaré le président de l’arrondissement, Stevens Mélançon.

Selon lui, l’administration Labeaume n’a pas été en mesure jusqu’à présent de démontrer les bénéfices de sa démarche pour les citoyens.

Impact sur les services de proximité

Jean-François Gosselin soupçonne pour sa part le maire Labeaume de vouloir centraliser les services pour «mieux régner».

«Les municipalités sont les paliers de gouvernement les plus près des citoyens. Malheureusement, avec la réorganisation administrative, de moins en moins de décisions locales seront prises par les élus, qui sont pourtant les plus connectés sur leur milieu. Toutes les décisions seront rapatriées en haut, pour décision du maire et cela aura sans aucun doute un impact sur la qualité des services de proximité offerts dans notre communauté», a exprimé le chef de l’opposition.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’avait pas été possible d’obtenir une réaction de l’administration Labeaume. Rappelons que le plan de refonte du rôle des arrondissements a été annoncé en novembre 2017.

Le maire et son bras droit de l’époque, Jonatan Julien, affirmaient alors que cela permettrait de finaliser le processus de fusions municipales amorcé en 2002. Ils faisaient alors miroiter les avantages d'une «spécialisation» de chaque arrondissement dans divers domaines. Cela devait procurer une plus grande «flexibilité» de la Ville sans égard aux frontières administratives et générer des économies, avait fait valoir le maire.